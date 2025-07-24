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        Bingöl'de "Yeni Yüzyıl Barış Faaliyetleri" kapsamında atlı spor gösterileri düzenlendi

        Bingöl'ün Solhan ilçesinde, "Yeni Yüzyıl Barış Faaliyetleri" kapsamında atlı spor gösterileri ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 11:00 Güncelleme: 24.07.2025 - 11:00
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        Bingöl'de atlı spor gösterileri düzenlendi
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        Bingöl'ün Solhan Belediyesi ile Bir Fikrim Var Kültürel Atlı Eğitim Derneği işbirliğinde Recep Tayyip Erdoğan Parkı'nda "Yeni Yüzyıl Barış Faaliyetleri" kapsamında atlı spor gösterileri ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Atlı gösterilerin sunulduğu etkinliğe, Solhan Kaymakamı Adnan Doğan, Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız ve İl Genel Meclisi Başkanı Nihat Doğu da etkinlikte ata bindi.

        Etkinlik kapsamında bilek güreş yarışması düzenlendi ve futbol turnuvası için kura çekimi yapıldı. Yarışmada dereceye girenlere ödül verildi.

        Kaymakam Doğan, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Belediye Başkanı Yıldız da anlamlı bir etkinliğe imza atıldığını ifade ederek, gençleri kültürel ve sportif faaliyetlerde desteklemeye devam edeceklerini dile getirdi.

        Bir Fikrim Var Kültürel Atlı Eğitim Derneği Başkanı Abdullah Kurtaran da ilçede kültürel değerlerin yaşatılmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Geleneksel hale getirdiğimiz etkinlikte futbol turnuvası, atlı gösteriler, bilek güreşi gibi aktivitelerimizi sürdürüyoruz. Futbol turnuvasında finalistleri belirleyip Solhan'ımıza yakışır bir final gerçekleştireceğiz" dedi.

        Etkinlik, yapılacak futbol müsabakalarıyla devam edecek.

        Programa, kurum amirleri, siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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