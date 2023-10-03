Bingöl'de deprem! 3 Ekim 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

Bingöl'de deprem! 3 Ekim 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

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Kandilli ve AFAD son dakika depremler listesi 3 Ekim Salı günü için yayınlandı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından açıklanan verilere göre 3 Ekim gününün ilk saatlerin yerin 4 km derinliğinde Bingöl Yedisu'da deprem meydana geldi. Yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler "3 Ekim Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 3 Ekim 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...