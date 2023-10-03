Bingöl'de deprem! İşte 3 Ekim Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Son dakika deprem haberleri yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli ve AFAD her gün Türkiye'de ve yakın çevresinde meydana gelen depremlerin merkez üssünü, saatini ve büyüklüğünü paylaşıyor. 3 Ekim'de Bingöl'de deprem oldu. İşte 3 Ekim 2023 son dakika deprem haberleri...
Kandilli ve AFAD son dakika depremler listesi 3 Ekim Salı günü için yayınlandı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından açıklanan verilere göre 3 Ekim gününün ilk saatlerin yerin 4 km derinliğinde Bingöl Yedisu'da deprem meydana geldi. Yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler "3 Ekim Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 3 Ekim 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...
BİNGÖL'DE DEPREM!
Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre 3 Ekim Salı günü saat 02:20'de Bingöl Yedisu'da deprem oldu.
SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.
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