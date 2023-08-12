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        Haberler Gündem Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

        Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

        Bingöl'ün Genç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 19:51
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        İlçenin Doğanca köyü Eskiköy mezrası kırsalındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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        Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Bingöl Orman Bölge Müdürlüğü ile Genç Belediyesi itfaiye ekipleri, AFAD ve jandarma personeli sevk edildi.

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        Karadan ve havadan yürütülen söndürme çalışmalarına bazı sivil toplum kuruluşları ile vatandaşlar da destek veriyor.

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        Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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