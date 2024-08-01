Bingöl'de boğulan ikizler toprağa verildi

Olay, dün akşam saatlerinde, Karlıova ilçesi Serpmekaya köyünde meydana geldi. Sıcak havadan bunalıp, köy çıkışındaki dereye giren ikizler Cengiz ve Bünyamin Tiryaki, akıntıya kapılıp kayboldu. Çevredekiler, kardeşleri sudan çıkarıp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, kardeşlerin öldüğü belirlendi. Kardeşlerin cenazeleri, Karlıova Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsi işlemlerinin ardından köydeki aile kabristanına getirilip, kılınan cenaze namazından sonra yakınlarının gözyaşlarıyla toprağa verildi.

BİNGÖL'de serinlemek için girdikleri derede boğulan ikizler Cengiz ve Bünyamin Tiryaki (9), toprağa verildi.

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