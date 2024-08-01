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        Bingöl'de boğulan ikizler toprağa verildi

        BİNGÖL'de serinlemek için girdikleri derede boğulan ikizler Cengiz ve Bünyamin Tiryaki (9), toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 11:41 Güncelleme: 01.08.2024 - 11:45
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        Bingöl'de boğulan ikizler toprağa verildi
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        BİNGÖL'de serinlemek için girdikleri derede boğulan ikizler Cengiz ve Bünyamin Tiryaki (9), toprağa verildi.

        Olay, dün akşam saatlerinde, Karlıova ilçesi Serpmekaya köyünde meydana geldi. Sıcak havadan bunalıp, köy çıkışındaki dereye giren ikizler Cengiz ve Bünyamin Tiryaki, akıntıya kapılıp kayboldu. Çevredekiler, kardeşleri sudan çıkarıp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, kardeşlerin öldüğü belirlendi. Kardeşlerin cenazeleri, Karlıova Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsi işlemlerinin ardından köydeki aile kabristanına getirilip, kılınan cenaze namazından sonra yakınlarının gözyaşlarıyla toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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