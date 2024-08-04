Bingöl'de otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

Kaza, saat 14.00 sıralarında Bingöl-Sancak kara yolu, Kadran Deresi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 44 AP 857 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada otomobildeki 5 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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