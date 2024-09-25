Bingöl'de yolcu minibüsü devrildi: 13 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Bingöl- Diyarbakır karayolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 12 AAL 516 plakalı yolcu minibüsü, Genç ilçesi Yayla köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 13 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, jandarma ve Genç Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bingöl ve Genç Devlet hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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