Bakan Uraloğlu: Hangi ilimize ne lazımsa, yapmaya gayret ediyoruz (2)

GENÇVİYADÜĞÜ'NDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir dizi ziyaret ve programlara katılmak üzere geldiği Bingöl'de hizmete açılan Bingöl-Diyarbakır kara yolundaki Genç Viyadüğü'nde incelemelerde bulundu. Burada konuşan Bakan Uraloğlu, viyadüğün yapılmadan önce araçların Genç ilçesinin içinden geçtiğini belirterek, "Daha önce trafiğe açtığımız ama resmi açılışını yapmadığımız yollardan bir tanesidir. Burası, Bingöl'ün Genç üzerinden Diyarbakır'a devam eden yoludur. Proje kapsamında işimizi genel anlamda bitirdik. Ufak, tefek eksikliklerimiz kaldı. Çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Buradaki en önemli yapı da hemen arkamızda bulunan Genç Viyadüğü'dür. Genç Viyadüğü'nü yapmadan önce nasıldı? Genç ilçemizin içerisine girip, yaklaşık 2,5 kilometre daha hem şehir içerisindeki mevcut trafiği etkileyen hem de transit taşımacılığı ve trafiği yavaşlatan bir yolumuz vardı. Şehircilik anlamında da sıkıntılı bir durumdu. Bu viyadüğün yapılma kararını aldık, çalışmalara başladık. Çok şükür bitirdik. 620 metre uzunluğunda bir viyadüktür. 18 tane açıklığı olan bir viyadük. Bitirdik ve hizmete aldık" dedi.

'ZAMAN VE AKARYAKITTAN YILLIK 104 MİLYON LİRA TASARRUF ELDE ETTİK' Bakan Uraloğlu, projeyle araçların daha az karbon salınımı yaptıklarını ifade ederek, "Toplamda 43 kilometre olan yolu 2,5 kilometre kısaltarak 40,5 kilometreye düşürmüş oldu. Burada zamandan, akaryakıttan gibi tasarruf ettik ama bunlardan daha önemlisi, güvenli bir trafik akışını sağlamış olduk. Hem Genç ilçemizde yaşayan vatandaşlarımız için hem de transit seyahat eden vatandaşlarımız için güvenli, konforlu, hızlı bir trafiği sağlamış olduk. Yıllık olarak zamandan ve akaryakıttan toplam 104 milyon liralık bir tasarruf elde ettik. Bu viyadüğümüz birkaç yılda kendisini amorti eden bir viyadük. Artık çevrecilik sadece Avrupa'da, Batı'da değil; ülkemizin her tarafında da çevre anlamındaki yaklaşımlar kıymetli. Burada, şehir içerisindeki durma, kalkma ve zaman kaybından dolayı egzoz emisyonu salınımı da ciddi bir seviyedeydi. Tam şehrin merkezindeydi. Bundan da yıllık 2641 ton tasarruf sağlandı. Çevreye daha fazla karbon salınımı engellemiş olduk. Bu anlamda da çok çevreci bir proje olduğunu özellikle ifade etmek isterim. Bu viyadüğümüz, 2-2,5 kilometre bağlantı yollarıyla beraber, ilçemize, Bingöl'ümüze ve bütün bölgemize hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.