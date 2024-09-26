Bakan Uraloğlu: Hangi ilimize ne lazımsa, yapmaya gayret ediyoruz (3)

‘HERKESİM İÇİN ÖZGÜRLÜKLER GENİŞLİYOR’

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir dizi ziyaret ve programlara katılmak üzere geldiği Bingöl'de esnaf ziyareti gerçekleştirdi, vatandaşlarla sohbet etti. Bakan Uraloğlu, ardından Bingöl Belediyesi’ni ziyaret ederek, Başkan Erdal Arıkan’dan kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Uraloğlu, daha sonra beraberindekilerle Sivil Toplum Kuruluşları ve İş Dünyası ile istişare toplantısına katıldı. Burada konuşan Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin küresel bir umut ışığı haline geldiğini belirterek, “Bizler bugüne kadar milletimizin gösterdiği en büyük desteği alarak, toplumun büyük kesiminin güvenine nail olmuş büyük bir siyasi hareketin temsilcileriyiz. Ekonomi, terör, enerji ve ulaşım altyapısı gibi Türkiye’nin önündeki neredeyse yarım asırlık sorunları fiilen çözmüş başarılı ve büyük bir siyasi parti olan AK Parti’nin mensuplarıyız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde; milletimizin değerlerini temsil eden, samimi, liyakatli, gayretli, ülke sevdalısı kadrolarımızla güçlü yarınlara emin adımlarla ilerliyoruz. Yıllardır inkar edilen, ihmal edilen kişisel hak ve özgürlükler tek tek teslim ediliyor. Her kesim için özgürlükler genişliyor. Başta Gazze olmak üzere Müslüman olsun olmasın tüm mağdurların haklarını cesaretle savunarak küresel bir umut ışığı haline geliyor” dedi.

‘YEDİ DÜVEL BİZİM BU BİRLİĞİMİZİ DİRLİĞİMİZİ YIKMAYA ÇALIŞIYOR’ Teröre karşı insani ve vicdani dik duruş sergilemesi gerekenlerin, terörü ve teröristi desteklediğini ifade eden Bakan Uraloğlu, “Türkiye yükseliyor, güçleniyor, bu da birilerini rahatsız ediyor. Bu yükselişe ve güçlenmemize son vermek isteyenler milli irademize karanlık ellerini uzatarak, 85 milyonun kardeşliğini bozmaya çalışıyor. PKK’sı, FETÖ’sü, PYD’si, YPG’si, DAEŞ’i… terör örgütleri maskesi altında yedi düvel bizim bu birliğimizi dirliğimizi yıkmaya çalışıyor. Bizler, bu toprakların ve bu milletin sevdalısı olarak, oynanan oyunu çok net görüyor, bu kirli senaryoyu yakından takip ediyoruz. Teröre karşı insani ve vicdani dik duruş sergilemesi gerekenlerin, terörü ve teröristi nasıl koruduğunu, sorumluları nasıl perdelediğini ibretle izliyoruz. Sosyal medya yalanlarıyla, yalan haberlerle, çarpıtmayla, sistemli saldırılarla, seçmen tercihlerine yönelik tehditlerle, milli iradeyi etki altına almaya çalışıyorlar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar muvaffak olamadılar, olamayacaklar. Vatanımız, toprağımız, değerlerimiz, inançlarımız, kardeşliğimiz ebedidir” diye konuştu.