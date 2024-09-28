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        'Yaya geçidi'nde otomobilin çarptığı üniversiteli Evin, öldü

        BİNGÖL'de kaldığı kız yurdundan çıkıp, 'yaya geçidi'nden yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi Evin Özel (18), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 21:56 Güncelleme: 28.09.2024 - 22:00
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        'Yaya geçidi'nde otomobilin çarptığı üniversiteli Evin, öldü
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        BİNGÖL'de kaldığı kız yurdundan çıkıp, 'yaya geçidi'nden yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi Evin Özel (18), hayatını kaybetti.

        Kaza, akşam saatlerinde Bingöl- Muş karayolu, Simani Mahallesi’nde meydana geldi. Kaldığı Pir Ali Bey Kız Öğrenci Yurdu’ndan çıkıp, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Evin Özel’e, Y.E. yönetimindeki 01 AJ 114 plakalı otomobil çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Özel, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Bingöl Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Özel’in cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Otomobil sürücüsü Y.E. ise gözaltına alındı.

        Kazanın ardından yurtta kalan diğer öğrenciler, olay yerinde toplanarak duruma tepki gösterdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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