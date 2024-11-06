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        Bingöl'de hafif ticari araç ile sepetli motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

        BİNGÖL'de hafif ticari araç ile çarpışan sepetli motosikletteki 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 23:31 Güncelleme: 06.11.2024 - 23:35
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        Bingöl'de hafif ticari araç ile sepetli motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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        BİNGÖL'de hafif ticari araç ile çarpışan sepetli motosikletteki 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. 

        Kaza, akşam saatlerinde Bingöl- Genç karayolu, Tugay Kavşağı’nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 34 BVV 509 plakalı hafif ticari araç ile Emrah T. yönetimindeki plakası öğrenilmeyen sepetli motosiklet çarpıştı. Kazada motosikletteki sürücü ile Serhat T. ve Muttalip G. yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Muttalip G., doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Muttalip G.’nin cenazesi otopsi için hastane morguna götürülürken, hafif ticari araç sürücüsü ise ifadesinin alınması için emniyete götürüldü.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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