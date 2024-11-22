Polis, sokak köpeğinin karşıya geçmesi için trafiği durdurdu

BİNGÖL-Muş kara yolunda trafik polisi, sokak köpeğinin karşıya geçmesi için trafiği durdurdu. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü’nde görevli bir polis memuru, Bingöl-Muş kara yolunda trafik güvenliğinin sağlandığı sırada, yolun karşısına geçmeye çalışan sokak köpeğini fark etti. Polis memuru, trafiği durdurarak köpeğin yolun karşısına geçmesini sağladı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.