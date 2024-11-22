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        Polis, sokak köpeğinin karşıya geçmesi için trafiği durdurdu

        BİNGÖL-Muş kara yolunda trafik polisi, sokak köpeğinin karşıya geçmesi için trafiği durdurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 12:22 Güncelleme: 22.11.2024 - 12:25
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        Polis, sokak köpeğinin karşıya geçmesi için trafiği durdurdu
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        BİNGÖL-Muş kara yolunda trafik polisi, sokak köpeğinin karşıya geçmesi için trafiği durdurdu. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü’nde görevli bir polis memuru, Bingöl-Muş kara yolunda trafik güvenliğinin sağlandığı sırada, yolun karşısına geçmeye çalışan sokak köpeğini fark etti. Polis memuru, trafiği durdurarak köpeğin yolun karşısına geçmesini sağladı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        İl Emniyet Müdürlüğü, görüntüleri sosyal medyada “Hayvanlara sevgi ve saygı göstermek vicdan meselesi değil, yaşama duyulan saygının bir yansımasıdır. Personelimiz trafik güvenliğini sağlarken yoldan geçmeye çalışan patili dostumuza öncelik sağlamış olup canlıların yaşam hakkının önemini vurgulamıştır” notuyla paylaştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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