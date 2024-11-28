Bingöl'de, sosyal medyada terör propagandasına 3 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli, belirlenen adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı.

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