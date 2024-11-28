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        Bingöl'de, sosyal medyada terör propagandasına 3 gözaltı

        BİNGÖL'de, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 15:31 Güncelleme: 28.11.2024 - 15:35
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        Bingöl'de, sosyal medyada terör propagandasına 3 gözaltı
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        BİNGÖL’de, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli, belirlenen adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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