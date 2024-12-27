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        Karlıova'da 10 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

        BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 10 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 15:55 Güncelleme: 27.12.2024 - 16:00
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        Karlıova'da 10 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
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        BİNGÖL’ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 10 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Karlıova ilçesinde 3 gündür etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle ilçeye bağlı 10 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için İlçe Özel İdaresi ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Karlıova-Varto kara yolunda mahsur kalan araçlar belediye ekipleri tarafından kurtarıldı. Bingöl-Erzurum kara yolunda ise Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlik çalışmaları devam ediyor. Polis ekipleri ise kış lastiği olmayan ağır tonajlı araçların geçişine izin vermedi.

        OTOMOBİL YOLDAN ÇIKTI

        Öte yandan, sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 62 AAJ 611 plakalı otomobil, ilçe girişinde kayarak yoldan çıktı. Kazada 1’i çocuk, 2 kişi hafif yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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