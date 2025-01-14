BİNGÖL - Kuyumculara sahte altın satan 3 şüpheli yakalandı (VİDEO EKLENDİ)

BİNGÖL'de, iki farklı kuyumcuyu sahte altın zincir satıp 80 bin TL dolandıran 3 şüpheli, yakalandı.

Karlıova İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede kuyumculara sahte altın satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kameralarında yapılan incelemede, şüphelilerin N.K., B.E. ve S.E. olduğu belirlendi. Ekiplerin operasyonunda, şüphelilerden biri kuyumcuda parayı alırken suçüstü yakalandı. Diğer şüpheliler ise başka kuyumcudan aldıkları 41 bin TL ile kaçarken yakaladı. Şüphelilerin, 2 farklı kuyumcuya toplam 80 bin TL karşılığında sahte gram altın sattıkları tespit edildi. Dolandırıcılık suçundan yakalanan şüpheliler, işlemleri sonrası adli makamlara sevk edilirken, 41 bin TL ise ekipler tarafından sahibi olan kuyumcuya teslim edildi.