Bingöl Valisi Usta: Urfa ile Bingöl arasındaki dostluğun bozulmasına müsaade etmeyeceğiz

BİNGÖL Valisi Ahmet Hamdi Usta, “Bingöl’e ve Bingöl insanına çok büyük haksızlık yapıldı. Kamuoyuna yansıyan görüntülerde 100 tane erkeğin kadınlara, kızlara saldırdığıyla ilgili bir haber paylaşıldı ki külliyen yalan bir olay. Urfa ile Bingöl arasındaki dostluğun, kardeşliğin bozulmasına müsaade etmeyeceğiz” dedi.

Vali Ahmet Hamdi Usta, Trabzon'da düzenlenen ‘Okullu Gençler Hentbol Yarı Final Müsabakaları’nda en iyi 8 takım arasında yer alarak Türkiye finallerine kalmayı başaran Bingöl Spor Lisesi Spor Kulübü'nün kız sporcularını makamında kabul etti. Vali Usta, Hentbol Kadınlar 2’nci Lig’de takımın 11 Ocak’ta Bingöl’de Şanlıurfa Güneşin Çocukları Spor Kulübü ile 27-27'lik eşitlikle sonuçlanan maçta, karşılaşmanın ardından takımların oyuncuları ile teknik heyetleri arasında çıkan tartışmayla ilgili konuştu. Vali Usta, 100 erkeğin kadın sporculara saldırdığı iddialarını yalanlayarak, “Bu kızlarımızı kabul etmemin gerekçesi bu değil ama böyle bir soruyla muhatap olduğum için de yaşadıklarımızı ve son bir haftada neler hissettirdiğimizi sizinle paylaşmak isterim. Bingöl’e ve Bingöl insanına çok büyük haksızlık yapıldı. Kamuoyuna yansıyan görüntülerde 100 tane erkeğin kadınlara, kızlara saldırdığıyla ilgili bir haber paylaşıldı ki külliyen yalan bir olay. Sanki dışarıda kamuoyunda şöyle bir algı oluştu, ‘Bingöl’de bir grup erkek kadınlara saldırıyor.’ Böyle bir haber yapıldığı zaman bunun altını çok kötü bir şekilde doldurabilirsiniz. Ben Bingöl’de 1.5 yıldan beri valilik yapıyorum. Bırakın kadınlara saldırmayı, erkekler Bingöl’de yolda karşılaştığı kadınlara bile geçerken başlarını öne eğerek geçen bir insan grubu var burada. Dolayısıyla bu külliyen yalan. Birincisi böyle bir olay yok. İkincisi salonda seyirciler her iki takımın teknik heyeti, sporcuları, görevlilere baktığınız zaman toplamda 100 kişinin olduğu bir topluluğu görürsünüz. Dolayısıyla 100 kişinin saldırması mümkün değil. Görüntülere bakıldığı zaman sahaya giren seyirciden hiçbirinin tanesinin karşı takım oyuncularına diğer kızlarımıza, kadınlarımıza darp ettiğini, şiddet uyguladığını göremezsiniz” dedi.