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        Bingöl'de yolcu otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 32 yaralı

        BİNGÖL'ün Genç ilçesinde, yolcu otobüsünün kontrolden çıkarak şarampole devrildiği kazada 4 kişi öldü, 32 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 22:12 Güncelleme: 13.02.2025 - 22:15
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        Bingöl'de yolcu otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 32 yaralı
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        BİNGÖL’ün Genç ilçesinde, yolcu otobüsünün kontrolden çıkarak şarampole devrildiği kazada 4 kişi öldü, 32 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 20.00 sıralarında kar yağışının etkili olduğu Genç ilçesi Doğanca mevkisinde meydana geldi. Şırnak’tan Erzurum’a seyir halinde olan sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen Mardin Seyahat’e ait yolcu otobüsü, virajlı yolda buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada otobüsteki 4 kişi öldü, 32 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, UMKE, AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Genç ve Bingöl devlet hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı. Vali Ahmet Hamdi Usta, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt ile Genç Kaymakamı Muhammet Güzel de kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu.

        Vali Usta, burada yaptığı açıklamada, “Şırnak merkezden Erzurum’a giden bir seyahat firmasına ait otobüsümüz saat 20.00 sıralarında Genç ilçesinde 8 kilometre kala aşırı buzlanma ve keskin virajla sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole yuvarlanmıştır. İlk belirlemelere göre otobüsümüzde 44 yolcu olduğunu değerlendiriyoruz. AFAD ekiplerimiz, jandarmamız, UMKE ekiplerimiz geldiler. Yaralılarımızı Genç ve Bingöl devlet hastanelerimize intikal ettirdik. Şu anda tedavileri oralarda devam ediyor. İlk belirlemelere göre 4 ölümüz var. Onlardan 3’ü şu an otobüsün altında. Diğeri Genç Devlet Hastanesi’nde vefat etti. Ekiplerimiz enkazı kaldırmaya çalışıyor. Altında kalan varsa yaralılarımızı, vefat eden vatandaşlarımızı çıkarma gayreti içerisindeler. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Sayılar netleştikçe sizlerle bilgileri paylaşacağız” dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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