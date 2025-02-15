Bingöl'de kardan kapanan 146 köy yolu açıldı

Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapanan 215 köy yolundan 146'sı, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla ulaşıma açıldı. Kapalı olan 69 köy yolunda ekiplerin çalışması sürüyor. Karlıova ilçesinde de binaların çatılarında oluşan buz sarkıtları, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla düşürüldü.

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