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        Bingöl'de kardan kapanan 146 köy yolu açıldı

        BİNGÖL'de kar yağışı nedeniyle kapanan 215 köy yolundan 146'sı, ekiplerin çalışması ile açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 13:33 Güncelleme: 15.02.2025 - 13:40
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        Bingöl'de kardan kapanan 146 köy yolu açıldı
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        BİNGÖL'de kar yağışı nedeniyle kapanan 215 köy yolundan 146'sı, ekiplerin çalışması ile açıldı.

        Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapanan 215 köy yolundan 146'sı, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla ulaşıma açıldı. Kapalı olan 69 köy yolunda ekiplerin çalışması sürüyor. Karlıova ilçesinde de binaların çatılarında oluşan buz sarkıtları, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla düşürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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