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        Bingöl'de kent merkezi ve 5 ilçede eğitime 1 gün ara

        BİNGÖL Valiliği, kent merkezi ve 5 ilçede yoğun kar nedeniyle eğitim- öğretime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 00:36 Güncelleme: 04.03.2025 - 00:40
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        Bingöl'de kent merkezi ve 5 ilçede eğitime 1 gün ara
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        BİNGÖL Valiliği, kent merkezi ve 5 ilçede yoğun kar nedeniyle eğitim- öğretime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

        Valilikten yapılan açıklamada, kent merkezi ile Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçelerinde eğitim- öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, aynı gün kamuda çalışan engelli ve hamile personeller ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personellerin de idari izinli sayılacağı belirtilerek, “İlimiz genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle il merkezi ile Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçelerimizde ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayları gibi muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla, her türlü resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında 04 Mart 2025 Salı günü 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personelimiz ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personelimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır” denildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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