20 kişiyle başlayan 'mahalle iftarı' geleneği, 22'nci yılda 1000 kişiye ulaştı

BİNGÖL’de, Kültür Mahallesi’nde 2003’te 20 kişiyle başlayan ‘mahalle iftarı’ geleneği, 22’nci yılında da devam etti. Yaklaşık 1000 mahallelinin katıldığı programda imece usulü yemekler hazırlandı, kurulan sofralarda oruçlar açıldı.

Kent merkezinin nüfus yoğunluğu bakımından en büyük mahallesi olan Kültür Mahallesi’nde 2003’te ramazan ayında 20 kişiyle başlayan ‘mahalle iftarı’ geleneği, 22’nci yılında da devam etti. Kültür Camii taziye evinde mahallelinin düzenlediği iftar programında imece usulü yemekler hazırlandı, kurulan sofralarda oruçlar açıldı. Tüm mahallelinin davet edildiği programa yaklaşık 1000 kişi katıldı. Bir sonraki programa daha fazla kişinin katılmasını istediklerini belirten mahalleli Hüseyin Aşan, “İlk olarak arkadaşlarla yapıyorduk. Atalarımız da böyle programlar yapmışlar. Bu yemekte herkesin emeği var. Maddi manevi bütün arkadaşlarımızın yardımı oluyor. Yemeği hazırlayan aşçı arkadaşlarımız, mutfak kısmında arkada görünmeyen arkadaşlarımız, kardeşlerimiz de var. Programımız herhangi bir şahsın ve bir grubun programı değil. Bütün mahallemizin programı. İnşallah bundan sonra da düzenli olarak vermeyi planlıyoruz. Belki daha düzenli, daha sistemli şekilde yeni gelen arkadaşlar da devam ettirirler. Her yıl olduğu gibi bu yıl da katılım bayağı fazla oldu, yaklaşık 1000 kişiye iftar yemeği verdik. Burada fazla yaptığımız yemekleri ise öğrenci yurtları, medreseler ve ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz” dedi.

‘ESKİ ARKADAŞLARIMIZ VE KOMUŞLARIMIZLA KARŞILAŞTIK’

Kültür Mahallesi’nde doğup büyüyen ve Kahramanmaraş’ta görevi yapan hemşire Tunahan Aksoy, “25 yıldır bu mahallede oturuyoruz. Babamlar, dedemler de hep bu mahallede doğup büyümüşler. Bu gelenek aslında eskiye dayanıyor. Kendim hemşireyim, Kahramanmaraş’ta görev yapıyorum. Bu dayanışma ruhu çok güzel. Zaten hepimiz burada eski komşularımız, arkadaşlarımız, yakınlarımızla karşılaştık, onları da görmeye geldik. Bu kalabalıkla olmak, bu kalabalığı görmek çok iyi hissettiriyor bize. Yıllardır görmediğimiz dostlarımız geliyor. Mesele aslında dayanışmaydı. Hepimiz iki lokma yedikten sonra kaçtık dışarı geldik. 13-14 saat aç kalıyoruz, 5 dakikada doyduk çıktık çok şükür. Babam, amcam, amcamın çocukları hemen hemen hepsi burada. Çoğunu zaten bu ramazanda hiç görmemiştim görevimden dolayı. Bugüne nasipmiş. Güzel bir iftar yemeği oldu” diye konuştu.

Mahalleli Muhammed Fatih Tiryaki ise “Her sene geleneksel olarak düzenlenen iftar organizasyonuna bu sene katılım çok yoğundu, güzeldi. Tabii biz Cenabıhak'tan şu duayı ediyoruz; bizi burada sofralarına bir araya getirdiği gibi inşallah cennet sofralarında da bir araya getirir. Bugün soframız gayet güzeldi, gayet bereketliydi. Bu güzel günlerin hürmetine, inşallah sofrasına bu yiyeceklerin girmediği insanların da içinde dua ediyoruz. İnşallah o insanlarımızın da sofralarından yiyecekleri, içecekleri eksik olmaz. Güzel bir organizasyon. Elbette ki bu organizasyondan nasiplendik. Ülkemizde başta olmak üzere bütün dünyada insanların açlıktan, sefaletten ölmemesini talep ediyoruz. Organizasyonda emeği geçen arkadaşlarımın hepsine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.