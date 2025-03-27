Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        20 kişiyle başlayan 'mahalle iftarı' geleneği, 22'nci yılda 1000 kişiye ulaştı

        BİNGÖL'de, Kültür Mahallesi'nde 2003'te 20 kişiyle başlayan 'mahalle iftarı' geleneği, 22'nci yılında da devam etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 10:58 Güncelleme: 27.03.2025 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        20 kişiyle başlayan 'mahalle iftarı' geleneği, 22'nci yılda 1000 kişiye ulaştı
        ABONE OL

        BİNGÖL’de, Kültür Mahallesi’nde 2003’te 20 kişiyle başlayan ‘mahalle iftarı’ geleneği, 22’nci yılında da devam etti. Yaklaşık 1000 mahallelinin katıldığı programda imece usulü yemekler hazırlandı, kurulan sofralarda oruçlar açıldı.

        Kent merkezinin nüfus yoğunluğu bakımından en büyük mahallesi olan Kültür Mahallesi’nde 2003’te ramazan ayında 20 kişiyle başlayan ‘mahalle iftarı’ geleneği, 22’nci yılında da devam etti. Kültür Camii taziye evinde mahallelinin düzenlediği iftar programında imece usulü yemekler hazırlandı, kurulan sofralarda oruçlar açıldı. Tüm mahallelinin davet edildiği programa yaklaşık 1000 kişi katıldı. Bir sonraki programa daha fazla kişinin katılmasını istediklerini belirten mahalleli Hüseyin Aşan, “İlk olarak arkadaşlarla yapıyorduk. Atalarımız da böyle programlar yapmışlar. Bu yemekte herkesin emeği var. Maddi manevi bütün arkadaşlarımızın yardımı oluyor. Yemeği hazırlayan aşçı arkadaşlarımız, mutfak kısmında arkada görünmeyen arkadaşlarımız, kardeşlerimiz de var. Programımız herhangi bir şahsın ve bir grubun programı değil. Bütün mahallemizin programı. İnşallah bundan sonra da düzenli olarak vermeyi planlıyoruz. Belki daha düzenli, daha sistemli şekilde yeni gelen arkadaşlar da devam ettirirler. Her yıl olduğu gibi bu yıl da katılım bayağı fazla oldu, yaklaşık 1000 kişiye iftar yemeği verdik. Burada fazla yaptığımız yemekleri ise öğrenci yurtları, medreseler ve ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz” dedi.

        ‘ESKİ ARKADAŞLARIMIZ VE KOMUŞLARIMIZLA KARŞILAŞTIK’

        Kültür Mahallesi’nde doğup büyüyen ve Kahramanmaraş’ta görevi yapan hemşire Tunahan Aksoy, “25 yıldır bu mahallede oturuyoruz. Babamlar, dedemler de hep bu mahallede doğup büyümüşler. Bu gelenek aslında eskiye dayanıyor. Kendim hemşireyim, Kahramanmaraş’ta görev yapıyorum. Bu dayanışma ruhu çok güzel. Zaten hepimiz burada eski komşularımız, arkadaşlarımız, yakınlarımızla karşılaştık, onları da görmeye geldik. Bu kalabalıkla olmak, bu kalabalığı görmek çok iyi hissettiriyor bize. Yıllardır görmediğimiz dostlarımız geliyor. Mesele aslında dayanışmaydı. Hepimiz iki lokma yedikten sonra kaçtık dışarı geldik. 13-14 saat aç kalıyoruz, 5 dakikada doyduk çıktık çok şükür. Babam, amcam, amcamın çocukları hemen hemen hepsi burada. Çoğunu zaten bu ramazanda hiç görmemiştim görevimden dolayı. Bugüne nasipmiş. Güzel bir iftar yemeği oldu” diye konuştu.

        Mahalleli Muhammed Fatih Tiryaki ise “Her sene geleneksel olarak düzenlenen iftar organizasyonuna bu sene katılım çok yoğundu, güzeldi. Tabii biz Cenabıhak'tan şu duayı ediyoruz; bizi burada sofralarına bir araya getirdiği gibi inşallah cennet sofralarında da bir araya getirir. Bugün soframız gayet güzeldi, gayet bereketliydi. Bu güzel günlerin hürmetine, inşallah sofrasına bu yiyeceklerin girmediği insanların da içinde dua ediyoruz. İnşallah o insanlarımızın da sofralarından yiyecekleri, içecekleri eksik olmaz. Güzel bir organizasyon. Elbette ki bu organizasyondan nasiplendik. Ülkemizde başta olmak üzere bütün dünyada insanların açlıktan, sefaletten ölmemesini talep ediyoruz. Organizasyonda emeği geçen arkadaşlarımın hepsine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yerlikaya'dan protesto gösterileriyle ilgili açıklama!
        Yerlikaya'dan protesto gösterileriyle ilgili açıklama!
        Uludağ'da kapatılan otelde yangın: 2 ölü
        Uludağ'da kapatılan otelde yangın: 2 ölü
        ABD'de 'Rümeysa Öztürk' protestosu
        ABD'de 'Rümeysa Öztürk' protestosu
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        Osimhen için arayış sürüyor
        Osimhen için arayış sürüyor
        Kasiyerleri kelepçeleyip paraları çaldı!
        Kasiyerleri kelepçeleyip paraları çaldı!
        ABD'li bakan El Salvador'daki hapishaneyi ziyaret etti
        ABD'li bakan El Salvador'daki hapishaneyi ziyaret etti
        Soyguncuları kaçıran çığlık!
        Soyguncuları kaçıran çığlık!
        Vahşetin ardından kahvaltıya gitmiş!
        Vahşetin ardından kahvaltıya gitmiş!
        300 milyon dolarlık hortumlama
        300 milyon dolarlık hortumlama
        Aracıyla gidiyordu... 'Kanlı' infaz!
        Aracıyla gidiyordu... 'Kanlı' infaz!
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram tatilini 9 güne çıkardık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram tatilini 9 güne çıkardık
        Orhan Veli'nin mezarını temizledi
        Orhan Veli'nin mezarını temizledi
        MEB'den özel okulların yemek, kıyafet, kırtasiye ödemelerine yakın takip
        MEB'den özel okulların yemek, kıyafet, kırtasiye ödemelerine yakın takip
        "Güzelliğim yüzünden cezalandırıldım"
        "Güzelliğim yüzünden cezalandırıldım"
        "TFF yöneticisi 'Karagümrük Süper Lig'de olmayacak' dedi!"
        "TFF yöneticisi 'Karagümrük Süper Lig'de olmayacak' dedi!"
        2 kişiyi öldürüp canına kıydı
        2 kişiyi öldürüp canına kıydı
        Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye gözdağı
        Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye gözdağı
        Arife günü çalışan işçinin ücreti
        Arife günü çalışan işçinin ücreti

        Benzer Haberler

        Bingöl Valisi Usta, koruyucu aileler ve çocuklarıyla iftarda buluştu
        Bingöl Valisi Usta, koruyucu aileler ve çocuklarıyla iftarda buluştu
        Karlıova Kaymakamı Bağır, yaşlı kadını evinde ziyaret etti
        Karlıova Kaymakamı Bağır, yaşlı kadını evinde ziyaret etti
        Bingöl'de 2 kilo 230 gram esrar ele geçirildi
        Bingöl'de 2 kilo 230 gram esrar ele geçirildi
        Bingöl'de arı kovanlarını çalan şüpheli yakalandı
        Bingöl'de arı kovanlarını çalan şüpheli yakalandı
        Bingöl Valiliğinden Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bilardo salonu ile ilgili...
        Bingöl Valiliğinden Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bilardo salonu ile ilgili...
        Yeşilay ekipleri köy okullarındaki öğrencileri bağımlılığa karşı bilinçlend...
        Yeşilay ekipleri köy okullarındaki öğrencileri bağımlılığa karşı bilinçlend...