Bingöl'de otomobil ile kamyonet çarpıştı; 7 yaralı
BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.
BİNGÖL’ün Karlıova ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1’i ağır 7 kişi yaralandı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında Karlıova ilçesi, Bingöl- Erzurum karayolu üzerinde bulunan mezarlık mevkisinde meydana geldi. Ş.T. yönetimindeki 34 ZN 4770 plakalı otomobil, A.G. yönetimindeki 12 AU 924 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikte kamyonette bulunan R.P., M.A. ve N.B. ile otomobilde bulunan S.T. ve M.T. yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Karlıova Devlet Hastanesi’ne, buradan da Bingöl Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek, tedaviye alındı. Yaralılardan M.A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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