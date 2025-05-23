Düğün salonu kirasını, Aile Yılı kapsamında yüzde 50 indirdi

BİNGÖL'ünGenç ilçesinde düğün salonu işletmecisi Mehmet Hadi Eker, 2025 Aile Yılı kapsamında 70 bin lira olan salon kiralama ücretini yüzde 50 indirimle 35 bin liraya düşürdü.

Genç ilçesinde yaklaşık 20 yıldır düğün salonu işletmeciliği yapan Mehmet Hadi Eker, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 2025 Aile Yılı kapsamında 70 bin lira olan salon kiralama ücretini yüzde 50 indirimle 35 bin liraya düşürdü. Talebin yoğun olduğunu belirten Eker, "Aile kurumunu güçlendirmek adına, elimizden gelen katkıyı sunmak istedik. Sayın Cumhurbaşkanımız 'Aile Yılı' tertip edince, esnaf olarak nasıl katkı sunabiliriz diye düşündük. Şirket ve aile olarak buna karar verdik. Cumhurbaşkanı Yardımcımız da Sayın Dr. Cevdet Yılmaz Beyefendi'nin de Bingöllü olması münasebetiyle Bingöl'ün de bu konuda daha fazla özverili olması gerektiğine inanıyorum. Yoğun bir talep oldu. Bu talebe karşılık haziran ayının sonuna kadar kampanyayı uzattık" dedi.

'FİYATI DUYUNCA ŞAKA ZANNEDİYORLAR'

Esnafın yeni evlenecek çiftlere yardımcı olmasını isteyen Mehmet Hadi Eker, şöyle konuştu: "Düğün salonu kiralama fiyatları çok fazla. Başka yerde fiyat sorup bize fiyat sorduklarında, söylediğimiz fiyata inanamıyorlar. Diyarbakır ve Bingöl gibi kentlerde 100 binin üzerinde, 300 bine kadar salonlar da zikrediliyor. Belki onlar için normaldir ama ilçemizdeki insanlarımızın gelir düzeyi de çok fazla yok maalesef. Çünkü ilçemizde fabrika gibi iş imkanları da yok. Sadece memur kesimi ve esnaflar var. Bu anlamda fiyatlarımızı en dipte tutup, mümkün olduğu kadar maliyet fiyatına veriyoruz. Bazen arkadaşlar telefon açıyor, 'Fiyat ne kadar' diye soruyorlar. Fiyatı duyduklarında şaka yaptığımızı zannediyorlar."