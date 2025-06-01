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        Bingöl'de 4.4 büyüklüğünde deprem (2)

        3ARTÇI DAHA OLDUBingöl'ün Kiğı ilçesinde meydana gelen 4.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 13:33 Güncelleme: 01.06.2025 - 13:33
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        Bingöl'de 4.4 büyüklüğünde deprem (2)
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        3ARTÇI DAHA OLDU

        Bingöl’ün Kiğı ilçesinde meydana gelen 4.4 büyüklüğünde depremin ardından bölgede saat 12.55’e kadar 2.3, 2.8 ve 3.6 büyüklüklerinde 3 deprem daha oldu.

        Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta X hesabında yaptığı açıklamada, “Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum veya can kaybı ihbarı alınmamıştır. Ekiplerimiz sahada gelişmeleri yakından takip etmektedir. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Rabb’im beterinden korusun diyoruz” dedi.

        Aziz ÖNAL/BİNGÖL,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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