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        Bingöl'de otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

        BİNGÖL'ün Genç ilçesinde otomobilin şarampole devrildiği kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 13:02 Güncelleme: 07.06.2025 - 13:02
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        Bingöl'de otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı
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        BİNGÖL’ün Genç ilçesinde otomobilin şarampole devrildiği kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde Genç-Diyarbakır kara yolu Yayla köyü mevkisinde meydana geldi. Azad G.’nin kontrolünü yitirdiği 21 AGJ 956 plakalı otomobil şarampole devrildi. Araçta bulunan otomatik acil çağrı sisteminin devreye girmesiyle, bölgeye sağlık, Genç Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 5 yaralı kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Genç Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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