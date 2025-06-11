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        Ekipleri engellemeye çalıştılar; etiketsiz ve tarihi geçmiş 1,8 ton yoğurt ve peynir ele geçirildi

        BİNGÖL'de, gıda toptancısında çalışanların tehdit ve hakaretlerle görevlileri engellemesi üzerine, polis gözetiminde yapılan kontrollerde, etiketsiz 1 ton 700 kilo yoğurt ve tarihi geçmiş 100 kilo peynir ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 15:04 Güncelleme: 11.06.2025 - 15:04
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        Ekipleri engellemeye çalıştılar; etiketsiz ve tarihi geçmiş 1,8 ton yoğurt ve peynir ele geçirildi
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        BİNGÖL’de, gıda toptancısında çalışanların tehdit ve hakaretlerle görevlileri engellemesi üzerine, polis gözetiminde yapılan kontrollerde, etiketsiz 1 ton 700 kilo yoğurt ve tarihi geçmiş 100 kilo peynir ele geçirildi. İş yeri sahibine 126 bin TL ceza uygulandı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle Fuzuli Caddesi’ndeki gıda toptancısına denetim yaptı. Kontrolde, yoğurt ve çeşitli peynir ürünlerinde son tüketim tarihlerinin silindiği tespit edildi.

        İş yeri çalışanlarının görevlilere izin vermemesi, tehdit ve hakarette bulunması üzerine, adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis gözetiminde yapılan detaylı kontrollerde, köy yoğurdu olarak satılan 1 ton 700 kilo etiketsiz yoğurdun merdiven altı üretim olduğu ve 100 kilo peynirin ise son tüketim tarihinin geçtiği belirlendi. El konulan yoğurt ve peynirler, Bingöl Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından imha edilmek üzere kamyona yüklendi. Gıda toptancısına ise 5996 sayılı kanun kapsamında 126 bin TL idari para cezası kesildi. İş yeri hakkında ayrıca ekiplerin savcılığa suç duyurusunda bulunacağı da öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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