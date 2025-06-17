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        Tarlada ot balyalarını uçuran hortum kamerada

        BİNGÖL'ünSolhan ilçesinde çıkan hortum, tarlada çiftçilerin topladığı otları uçurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 16:29 Güncelleme: 17.06.2025 - 16:35
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        Tarlada ot balyalarını uçuran hortum kamerada
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        BİNGÖL'ünSolhan ilçesinde çıkan hortum, tarlada çiftçilerin topladığı otları uçurdu. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

        Solhan ilçesi Yenidal köyü Ziyaret mezrasındaki bir tarlada, dün hortum çıktı. Hortumun etkisiyle çiftçilerin topladığı otlar uçarken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde; bazı ot balyalarının metrelerce yükseğe savrulduğu görüldü.

        Galeri
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