'Dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne 39,5 TL ceza
BİNGÖL'depolisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçan ve ehliyetsiz olduğu belirlenen motosiklet sürücüsüne toplam 39 bin 521 TL para cezası kesildi.
BİNGÖL'depolisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçan ve ehliyetsiz olduğu belirlenen motosiklet sürücüsüne toplam 39 bin 521 TL para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik uygulamasında bir motosiklet sürücüsü, 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Takip sonucu yakalanan sürücünün ehliyeti olmadığı belirlendi. Sürücüye, 'Dur ihtarına uymamak' ve 'Ehliyetsiz araç kullanmak' suçlarından toplam 39 bin 521 TL para cezası kesildi. Sürücünün kaçtığı ve yakalandığı anlar, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.
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