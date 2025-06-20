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        'Dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne 39,5 TL ceza

        BİNGÖL'depolisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçan ve ehliyetsiz olduğu belirlenen motosiklet sürücüsüne toplam 39 bin 521 TL para cezası kesildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 14:22 Güncelleme: 20.06.2025 - 14:25
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        'Dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne 39,5 TL ceza
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        BİNGÖL'depolisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçan ve ehliyetsiz olduğu belirlenen motosiklet sürücüsüne toplam 39 bin 521 TL para cezası kesildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik uygulamasında bir motosiklet sürücüsü, 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Takip sonucu yakalanan sürücünün ehliyeti olmadığı belirlendi. Sürücüye, 'Dur ihtarına uymamak' ve 'Ehliyetsiz araç kullanmak' suçlarından toplam 39 bin 521 TL para cezası kesildi. Sürücünün kaçtığı ve yakalandığı anlar, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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