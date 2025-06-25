Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Şarampole devrilen TIR'ın şoförü öldü

        BİNGÖL'de şarampole yuvarlanan TIR'ın şoförü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 14:52 Güncelleme: 25.06.2025 - 14:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şarampole devrilen TIR'ın şoförü öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BİNGÖL'de şarampole yuvarlanan TIR'ın şoförü hayatını kaybetti.

        Kaza, öğle saatlerinde Bingöl-Diyarbakır kara yolunun Tapantepe Karakolu mevkisinde meydana geldi. Şoförünün ismi henüz tespit edilemeyen 31 TE 247 plakalı TIR, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. İhbarla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen kabin içerisinde sıkışan şoför, Genç Belediyesi İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Şoförün hayatını kaybettiği belirlendi. Şoförün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sezon ortasında Çeşme susuz mu kalacak?
        Sezon ortasında Çeşme susuz mu kalacak?
        7 yıldır kayıptı! Kocası cinayeti itiraf etti!
        7 yıldır kayıptı! Kocası cinayeti itiraf etti!
        İsrail-İran ateşkesinde son durum ne?
        İsrail-İran ateşkesinde son durum ne?
        Damatsız düğün yapmış ölü bulunmuştu! Huzurevine soruşturma!
        Damatsız düğün yapmış ölü bulunmuştu! Huzurevine soruşturma!
        Trump: Ateşkes çok iyi gidiyor
        Trump: Ateşkes çok iyi gidiyor
        Marketteki hırsız kiracısı çıktı! Evine gittiğinde artık çok geçti!
        Marketteki hırsız kiracısı çıktı! Evine gittiğinde artık çok geçti!
        Uğurcan transferinde Fenerbahçe bir adım önde!
        Uğurcan transferinde Fenerbahçe bir adım önde!
        Dağa gitmek istedi, kâbusu yaşattı!
        Dağa gitmek istedi, kâbusu yaşattı!
        F.Bahçe'nin Sancho teklifi ortaya çıktı!
        F.Bahçe'nin Sancho teklifi ortaya çıktı!
        Kocası için ağır müebbet istenmişti! Beraat etti!
        Kocası için ağır müebbet istenmişti! Beraat etti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile görüştü
        Zabıta memuru canına kıydı! Belediye başkanı yaralandı!
        Zabıta memuru canına kıydı! Belediye başkanı yaralandı!
        Benzin ve motorine indirim bekleniyor
        Benzin ve motorine indirim bekleniyor
        Kenan Yıldız'a dev teklif!
        Kenan Yıldız'a dev teklif!
        New York'a tarihinin ilk Müslüman adayı: Zohran Mamdani
        New York'a tarihinin ilk Müslüman adayı: Zohran Mamdani
        Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu'na dev teklif!
        Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu'na dev teklif!
        99 milyon yıllık kehribarın içinde zombi mantarı bulundu!
        99 milyon yıllık kehribarın içinde zombi mantarı bulundu!
        Doktorlar için yeni dönem
        Doktorlar için yeni dönem
        Karnın sağ alt köşesinde saklanan tehlike
        Karnın sağ alt köşesinde saklanan tehlike
        Tatilde aşk hali
        Tatilde aşk hali

        Benzer Haberler

        Bingöl'de devrilen tırın sürücüsü öldü
        Bingöl'de devrilen tırın sürücüsü öldü
        Bingöl'de takla atan kamyonetteki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Bingöl'de takla atan kamyonetteki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Bingöl'de uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
        Bingöl'de uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
        DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta Bingöl'deki yatırımları değerlendirdi
        DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta Bingöl'deki yatırımları değerlendirdi
        Bingöl'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Bingöl'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Bingöl'de aracında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı
        Bingöl'de aracında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı