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        Bingöl'de iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

        BİNGÖL'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 22:28 Güncelleme: 02.07.2025 - 22:30
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        Bingöl'de iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
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        BİNGÖL’de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2’si çocuk 8 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Aftor İnalı Bulvarı’nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 23 LC 985 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeride geçip, 12 ACD 708 plakalı otomobille çarpıştı. Savrulan otomobil, ardından şarampole devrildi. Kazada araçlardaki 2’si çocuk 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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