Bingöl'de düdüklü tencere içinde el yapımı patlayıcı bulundu

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BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Adaklı ilçesinde düdüklü tencere içinde terör örgütü PKK'ya ait el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçe kırsalında terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Şehit Jandarma Komando Er Tuncay Tunçbeden-10 operasyonu düzenlendi.

Ekipler, arazide tespit edilen taş mevzi içinde gömülü 5 kilogramlık düdüklü tencerede basma düzenekli ve fünye bağlantısı bulunan el yapımı patlayıcı ele geçirdi.

Tespit edilen sığınak ve malzemeler operasyon bölgesinde imha edildi.





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