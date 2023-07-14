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        Bingöl'de 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 16:36
        Bingöl'de 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

        BİNGÖL (AA) - Solhan ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında FETÖ'nün darbe girişiminde şehit olanlar için mevlit programı düzenlendi.

        Solhan Ulu Camisi'nde düzenlenen programa, Kaymakam Muhammed Çetin, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

        Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan ve ilahilerin okunduğu program, İlçe Müftüsü Eyüphan Toprak tarafından yapılan duayla devam etti.

        Programın ardından vatandaşlara çikolata ikram edildi.

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