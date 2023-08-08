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        Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi deprem riski nedeniyle boşaltılacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 14:48
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        Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi deprem riski nedeniyle boşaltılacak
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        BİNGÖL (AA) - Bingöl İl Sağlık Müdürü Veysel Tosun, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapılan performans analiz raporu sonucunda Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin boşaltılması yönünde karar çıktığını bildirdi.

        Tosun, İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, kentteki sağlık kuruluşlarının deprem performans analizi rapor sonucunun yeni verildiğini söyledi.

        Söz konusu sonuçların 4-5 ay süren çalışmanın ardından elde edilebildiğini aktaran Tosun, şunları kaydetti:

        "Geçen hafta cuma günü Bakanlıktan Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin ivedilikle boşalması için yazı geldi. Biz buna yönelik planlamamızı yapmıştık. Yıkım kararı verilen yerlerimizden birincisi Solhan İlçe Sağlık Müdürlüğü, şu an aktif kullanılıyor. Bu binamız 1965-1970 dönemlerinde yapılmış. Kültür Mahallesi'ndeki 4 katlı eski Aile Sağlığı Merkezi (ASM) ve 112 binamız, eski verem savaş dispanseri binası, Çeltiksuyu ASM, Kaleönü Mahallesi'ndeki aile hekimliği için yıkım kararı çıktı. Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ile birlikte 6 binamız yıkılacak. Biz birinci basamak hizmetlerimiz için planlamamızı yaptık."

        Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin 174 yataklı olduğunu aktaran Tosun, hastanenin Bingöl Devlet Hastanesi binasına taşınacağını belirtti.

        Tosun, "Hastanenin bazı polikliniklerini Bingöl Devlet Hastanesi'nde açmayı planlıyoruz. Bunun yanında Bingöl Devlet Hastanesi çevresinde 1000 metrekarelik çelik konstrüksiyondan bir yapı planladık. Bununla ilgili ödeneklerimiz vardı, aşamalarımız vardı, onlar çözüldü. Çelik konstrüksiyondan yapıları hastanemizin bahçesinde yapmayı planlıyoruz." diye konuştu.

        Gerekli ihalenin ardından Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin taşıma işlemlerine başlanacağını ifade eden Tosun, çelik konstrüksiyonun konforlu olduğunu dile getirdi.

        Tosun, şöyle devam etti:

        "Bingöl Devlet Hastanesi'nde kadın doğum bölümünü, çocuk polikliniklerini, servisleri, doğumhaneyi, acillerin nereye koyacağımızı planladık. Çocuk, kadın doğum ve erişkin hastaların ambulans girişini tamamen ayrı yerlerde olacak şekilde planlama yaptık."

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