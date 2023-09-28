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        Bingöl'ün "guldar domatesi" coğrafi işaretle tescillendi

        Bingöl'ün "guldar domatesi", Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret tescil belgesi aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 14:36 Güncelleme: 28.09.2023 - 14:40
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        Bingöl'ün "guldar domatesi" coğrafi işaretle tescillendi
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        Bingöl'ün "guldar domatesi", Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret tescil belgesi aldı.

        Bingöl Üniversitesinde jüri üyeleri tarafından ildeki iki farklı bölgede yetiştirilen 7 domates çeşidi arasından seçilen ve Zazaca "guldar" olarak bilinen domatesin tescili için 2020'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuruda bulunuldu.

        Türk Patent ve Marka Kurumunca yapılan incelemeler sonucunda guldar domatesine coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

        Guldar domatesine coğrafi işaret verilmesiyle kentteki tescilli ürün sayısı 5'e yükseldi.

        Vali Ahmet Hamdi Usta da bu kapsamda domatesin üretiminin yapıldığı Akdurmuş köyünü ziyaret ederek çiftçilerle bir araya geldi ve üretim hakkında bilgi aldı.

        Vali Usta, burada AA muhabirine, tescilli ürün sayısının artırılması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

        Üreticilere devletin desteğinin artarak süreceğini dile getiren Usta, "Çobantaşı kavurması, Yedisu horoz kuru fasulyesi, Sivan dut pekmezi, Bingöl balının ardından guldar domatesi de tescillendi. Tescilin bölgemize, üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Tarım ve Orman İl Müdürü Dr. Burhan Bahadır da Bakanlığın talimatları doğrultusunda yöreye has lezzetlerin ortaya çıkarılması için çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

        Bahadır, "1500 üstü rakımda üretilen guldar domatesinde damarlanma oranı çok az. Çekirdek oranı çok yüksek olan domates çok lezzetli." dedi.

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