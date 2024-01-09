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        Bingöl'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Bingöl'ün Genç ilçesinde hakkında 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü operasyonla yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 19:20 Güncelleme: 09.01.2024 - 19:26
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        Bingöl'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Bingöl'ün Genç ilçesinde hakkında 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü operasyonla yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kesinleşmiş 5 yıl 2 ay hapis cezası ve 5 ay suç kaydı bulunan Ç.T'nin yerini tespit etti.

        Ekiplerce düzenlenen operasyonla Ç.T. yakalandı.

        Adreste yapılan aramada ruhsatsız av tüfeği ile 71 fişek ele geçirildi.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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