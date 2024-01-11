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        Bingöl'de köy okulu öğrencilerinden müzik ziyafeti

        Bingöl'ün Solhan ilçesinde köy okulu öğrencilerinin verdiği konser beğeniyle izlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 21:50 Güncelleme: 11.01.2024 - 22:08
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        Bingöl'de köy okulu öğrencilerinden müzik ziyafeti
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        Bingöl'ün Solhan ilçesinde köy okulu öğrencilerinin verdiği konser beğeniyle izlendi.

        Belediye Kültür Merkezi'nde, Dilektepe Köyü Ortaokulu ve İlkokulu öğrencilerinden oluşan koronun verdiği dönem sonu konserini davetliler beğeniyle dinledi.

        Okulda görevli müzik öğretmeni Muhittin Ülger'in öğrencilerden oluşan koro, gitar ve org eşliğinde çeşitli şarkıların yanı sıra kendi besteledikleri şarkıyı rap türünde söyledi.

        Konserde öğrenciler, İsrail'in saldırıları nedeniyle Filistinli çocukların yaşadığı acıları anlatan bir ezgiyi de seslendirdi.

        Programa katılan Solhan Kaymakamı Muhammed Çetin, yaptığı açıklamada, öğrencilerin derslerindeki başarılarının yanı sıra müzikle ilgilenmelerinin mutluluk verici olduğunu belirtti.

        Konseri beğeniyle dinlediklerini ifade eden Çetin, "Öğretmenlerimizin öncülüğünde çocuklarımız her sınıftan çok güzel şarkılar söylediler, kendi besteledikleri şarkıları seslendirdiler. Bizleri gururlandırıp onurlandırdılar, her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum." dedi.

        Konsere İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhittin Çiftçi, kurum amirleri, siyasiler, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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