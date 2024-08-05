Karlıova'daki taksicilerden korsan taksi protestosu

Taksiciler adına açıklama yapan Yasin Alp, eylemlerinin korsan taksicilere yönelik olduğunu belirterek, "Burada emeğimiz sömürülüyor. Gün geliyor arkadaşlarımız hiç iş yapmıyor. Vergimizi veriyoruz ve millete hizmet ediyoruz. Hakkımızı aramak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Daha sonra sürücülerin ilçe merkezinde yaptığı konvoy, Cumhuriyet Caddesi'ndeki taksi durağında son buldu.

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