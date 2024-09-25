Bingöl'de tarım aracının devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı
Bingöl'ün Genç ilçesinde "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Bingöl'ün Genç ilçesinde "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Aktoprak köyünde kontrolden çıkan tarım aracı devrildi.
Kazada, sürücü ile römorkta bulunan 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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