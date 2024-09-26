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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Bingöl'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bingöl Valiliğini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 16:39 Güncelleme: 26.09.2024 - 16:39
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Bingöl'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bingöl Valiliğini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

        Temaslarda bulunmak amacıyla Bingöl'e gelen Bakan Uraloğlu'nu, Valilik ziyaretinde Vali Ahmet Hamdi Usta ve il protokolü karşıladı.

        Uraloğlu, Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Vali Usta ile görüştü.

        Daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçen Uraloğlu, "3 Kademe Teşkilat ve Basın Buluşması" programına katıldı.

        Bakan Uraloğlu, programda yaptığı konuşmada, Bingöl'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, bakanlıkta çalışan bütün ekip, her ilin milletvekili, il başkanı, belediye başkanı ve valisiyle o ilin ihtiyaçlarını istişare ile belirlediklerini kaydeden Uraloğlu, ihtiyaçları ihmal etmediklerini söyledi.

        Ülkenin her tarafında birçok çalışma yürüttüklerini ifade eden Uraloğlu, şöyle konuştu:

        "Bazen eleştiri yapmak adına ülkemizin doğusunun ya da ülkemizin bazı bölgelerinin ihmal edildiğini söylerler. Biz onu gerçekten rakamlarla, haritalarla ki haritalar üzerinde konuşmak bizim en çok sevdiğimiz ve en çok bildiğimiz, o söylenenlerin hepsinin doğru olmadığını elbette ortaya koyuyoruz. Hangi ilimize ne lazım, ekibimizle beraber, onları yapmaya gayret ediyoruz."

        Bingöl'de 2002 yılında 5 kilometre olan bölünmüş yolun şimdi 238 kilometre olduğunu bildiren Uraloğlu, 2002'de sıcak asfalt yolun bulunmadığını, bugün 188 kilometre olduğunu bildirdi.

        Bakan Uraloğlu, şöyle devam etti:

        "Bingöl'de 24 köprü varmış ama küçük köprüler. Hepsinin uzunluğu 900 metreymiş. Biz 7,5 kilometre uzunluğunda 62 köprüye yükselttik. İlimizde tünel yokmuş, 3,5 kilometre tünel yaptık. Diğer illerimize bölünmüş yollarla Bingöl'ümüzü bağladık. Halen devam eden 9 ayrı kara yolu projemiz var. Bingöl'ümüz demir yolu ulaşımıyla eskiden tanışmış bir ilimiz. Biz de orada onları hem yeniledik hem sinyalli elektrikli hale getirdik birçoğunu. Oradaki çalışmalarımız devam ediyor. Havaalanını 2013 yılında işletmeye açtık. Geçen seneki rakamımız 175 bin yolcu. Haftalık 12 sefer var. Dönüşünü de katarsanız 24 sefer var. Bu anlamda Bingöl bir taraftan da gelişiyor. Geçen bir siyasetçi ağabeyimiz, bana, 'Biz eskiden köylere gittiğimiz zaman bizden iki şey istiyorlardı. Biri ebe, biri imam. Şimdi gittiğimizde bizden artık baz istasyonu, internetin fiberli olanını istiyorlar'. dedi."

        Bingöl'ü sevdiklerini, kentin hem bölgede hem de Türkiye'de bir duruşunun olduğunu anlatan Uraloğlu, Bingöl'ün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve AK Parti'ye en üst düzeyde destek verdiğini hatırlattı.

        Kentin bu anlamdaki duruşu ve yaklaşımının kendilerine güç verdiğini belirten Uraloğlu, "Bingöl için yaptıklarımız var, güzel şeyler var, ama Bingöl için yapmamız gerekenler de var. Onları dersimizde çalışıyoruz. Başarı ekip işidir. Seçim günü sandıklara sahip çıktınız. Bunların hepsi kıymetlidir. Onun için sizlere çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

        Programda, AK Parti Bingöl milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven ve ilçe belediye başkanları da yer aldı.

        Bakan Uraloğlu, daha sonra 23 Eylül'de babası Ahmet Nurettin Korkutata'yı kaybeden AK Parti Bingöl Milletvekili Zeki Korkutata ve ailesine taziye ziyaretinde bulunarak, başsağlığı diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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