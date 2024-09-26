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        Bakan Uraloğlu, Bingöl'de Genç Viyadüğü'nde incelemelerde bulundu:

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bingöl'de Genç Viyadüğü'nde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 17:29 Güncelleme: 26.09.2024 - 17:29
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        Bakan Uraloğlu, Bingöl'de Genç Viyadüğü'nde incelemelerde bulundu:
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bingöl'de Genç Viyadüğü'nde incelemelerde bulundu.

        Bakan Uraloğlu, temasları kapsamında Bingöl'ün Genç ilçesi girişinde inşa edilen ve Bingöl-Diyarbakır kara yolunu birbirine bağlayan Genç Viyadüğü'nde inceleme yaptı.

        Burada gazetecilere açıklamada bulunan Uraloğlu, Bingöl'ün Genç ilçesi üzerinden Diyarbakır'a devam eden yol projesinin genel anlamda tamamlandığını söyledi.

        Proje kapsamındaki en önemli yapının Genç Viyadüğü olduğunu ifade eden Uraloğlu, şöyle konuştu:

        "Genç Viyadüğü yapılmadan önce, Genç ilçemizin içerisine girip yaklaşık 2,5 kilometre daha hem şehir içerisindeki mevcut trafiği etkileyen hem de transit taşımacılığı, transit trafiği yavaşlatan bir yolumuz vardı. Şehircilik ve transit taşımacılık anlamında sıkıntılı bir durumdu. Viyadüğü yapma kararını aldık. Çalışmalarına başladık, çok şükür bitirdik. 620 metre uzunluğunda bir viyadük. Türkiye'deki viyadük sıralamalarında yeri olan bir viyadük. 18 açıklığı olan bir viyadük. Bitirdik ve hizmete aldık. Toplam 43 kilometre olan yolu 2,5 kilometre kısalttık. Zamandan ve akaryakıttan tasarruf ettik. Güvenli bir trafik akışını sağladık. Vatandaşlarımız için güvenli, konforlu, hızlı bir trafiği sağladık. Yıllık olarak zamandan ve akaryakıttan toplam 104 milyon lira bir tasarruf elde ettik. Yani birkaç yılda kendisini amorti eden bir viyadük. Burada egzoz emisyonu salınımı da ciddi bir seviyedeydi ve tam şehrin merkezindeydi. Bundan da yıllık 2 bin 641 ton tasarruf sağladık. Bu anlamda da çok çevreci bir proje."

        Uraloğlu, yolun hayırlı olmasını dileyerek, yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti.

        Bakan Uraloğlu'na, Vali Ahmet Hamdi Usta, AK Parti Bingöl milletvekilleri Feyzi Berdibek, Zeki Korkutata, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven ve protokol üyeleri eşlik etti.

        Daha sonra Uraloğlu, Genç Caddesi'nde esnafı ve Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan'ı ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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