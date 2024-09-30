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        Bingöl'de ineğe çarpan hafif ticari araçtaki bir kişi yaralandı

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ineğe çarpan hafif ticari araçtaki bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 18:53 Güncelleme: 30.09.2024 - 19:02
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        Bingöl'de ineğe çarpan hafif ticari araçtaki bir kişi yaralandı
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        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ineğe çarpan hafif ticari araçtaki bir kişi yaralandı.

        Bingöl-Erzurum kara yolunda S.D. idaresindeki 35 BCS 402 plakalı hafif ticari araç ineğe çarptı.

        Kazada, araçta bulunan A.D. yaralandı.

        Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Öte yandan, aracın çarptığı inek telef oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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