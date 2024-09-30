Bingöl'de ineğe çarpan hafif ticari araçtaki bir kişi yaralandı
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ineğe çarpan hafif ticari araçtaki bir kişi yaralandı.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ineğe çarpan hafif ticari araçtaki bir kişi yaralandı.
Bingöl-Erzurum kara yolunda S.D. idaresindeki 35 BCS 402 plakalı hafif ticari araç ineğe çarptı.
Kazada, araçta bulunan A.D. yaralandı.
Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan, aracın çarptığı inek telef oldu.
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