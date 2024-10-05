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        Bingöl'de "2. Geleneksel Yedisu Horoz Kuru Fasulye ve Bal Festivali" düzenlendi

        Bingöl'ün tescilli ürünlerinden Yedisu horoz kuru fasulyesi ve balı için festival yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 00:49 Güncelleme: 05.10.2024 - 00:49
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        Bingöl'de "2. Geleneksel Yedisu Horoz Kuru Fasulye ve Bal Festivali" düzenlendi
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        Bingöl'ün tescilli ürünlerinden Yedisu horoz kuru fasulyesi ve balı için festival yapıldı.

        Yedisu ilçesinde Kaymakamlık öncülüğünce, belediyenin ve iş insanı Zeki Zeray'ın destekleriyle Belediye binasının yanındaki bir bahçede düzenlenen "2. Geleneksel Yedisu Horoz Kuru Fasulye ve Bal Festivali"nde üreticiler ürünlerini stantta sergiledi.

        Festivalde Yedisu horoz kuru fasulye ikramında da bulunuldu.

        Sunuculuğunu şair ve ses sanatçısı Abdurrahman Delen'in yaptığı etkinlikte sanatçı Mahmut Tuncer de sahne aldı.

        Tuncer'in seslendirdiği şarkılar eşliğinde vatandaşlar halay çekerek eğlendi. Tuncer, çocuklarla sahnede şarkı da söyledi.

        Vali Vekili Malik Çalışır, programda yaptığı konuşmada, Bingöl'ün Anadolu'nun bereket yüklü önemli merkezlerinden olduğunu söyledi.

        Kentin devletin ve hükümetin tedbirler kapsamında kalkınmada öncelikli iller arasında yer alarak ve birçok sektörde önemli mesafeler aldığını dile getiren Çalışır, tarım sektöründe de yarınlara daha güçlü ve müreffeh kılan gelişmeler yaşadıklarını belirtti.

        Belediye Başkanı Erdal Arıkan da ilçenin tanıtımı ve farkındalık adına güzel bir organizasyon düzenlendiğini ifade ederek, "Coğrafi işaretin alınması üreticiyi ve tüketici korurken aynı zamanda ürünün kalitesini ortaya koymaya ve artırmada bir araçtır. İstihdama da çok büyük avantaj sağlıyor." dedi.

        Yedisu Kaymakamı Metin Baskın da ilçelerinin sahip olduğu iklimsel özellikleri ve coğrafya yapısıyla fasulye ve bal üretiminin verimli olduğunu kaydederek, "Festivalimize konu olan ürünlerimiz sahip olduğu yüksek kalite ve özgün nitelikleriyle yoğun rağbet görmektedir. Bu durum çiftçilerimizin ve üreticilerimizin söz konusu ürünlerin üretimini istikrarlı bir artış eğilimine sokmaktadır." diye konuştu.

        İlçedeki arıcılardan Tekin Aslan da festivalde ürünlerini tanıtma fırsatı bulduklarını anlatarak, emeği geçen herkese teşekkür etti.

        Festivale, Vali Yardımcısı İbrahim Gökmen, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, Karlıova Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, Yayladere Kaymakamı Mehmet Buğra Katırcı, Yedisu Belediye Başkanı Sedat Uçar, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Çintay ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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