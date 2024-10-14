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        Bingöl'de okul pansiyonunda çıkan yangın söndürüldü

        Bingöl'ün Genç ilçesinde bulunan Genç Anadolu İmam Hatip Lisesi pansiyonunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 14:02 Güncelleme: 14.10.2024 - 14:02
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        Bingöl'de okul pansiyonunda çıkan yangın söndürüldü
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        Bingöl'ün Genç ilçesinde bulunan Genç Anadolu İmam Hatip Lisesi pansiyonunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Lisenin pansiyonunda dün gece yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye Genç Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Öğrencilerin kalmadığı bir bölümde başlayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yangında can kaybı ve yaralanma olmadı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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