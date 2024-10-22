Bingöl'de 11 kilo 250 gram esrar ele geçirildi

Bu kapsamda ekiplerce 18-21 Ekim'de istihbari çalışmalar neticesinde gerçekleştirilen operasyonda, 10 kilo 170 gram kubar esrar, 1 kilo 80 gram toz esrar, 215 kök kenevir, tabanca, 7 fişek ve şarjör ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile yasa dışı kenevir ekiminin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.