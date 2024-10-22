Bingöl'de 1 kilo 981 gram metamfetamin ele geçirildi

Ekipler, bu kapsamda şüpheli bir kişinin üst aramasında kargo poşeti içerisine konulmuş perdelerin arasına saklanmış vaziyette 1 kilo 981 gram metamfetamin ele geçirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bingöl'e Doğu illerinden kargo ile uyuşturucu madde gönderileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

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