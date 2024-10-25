Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şatıroğlu, Bingöl Valiliğini ziyaret etti

Ziyarette AK Parti Bingöl Milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Akif Günerigök de yer aldı.

Usta, ziyaretleri için Şatıroğlu'na teşekkür etti.

Vali Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımlarıyla yarın gerçekleştirecek "Karlıova Doğalgaz Meşale Yakma Töreni" için kente gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şatıroğlu'nun Valiliği ziyaret ettiğini belirtti.

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