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        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şatıroğlu, Bingöl Valiliğini ziyaret etti

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, Bingöl Valiliğine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 18:25 Güncelleme: 25.10.2024 - 18:25
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        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şatıroğlu, Bingöl Valiliğini ziyaret etti
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        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, Bingöl Valiliğine ziyarette bulundu.

        Vali Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımlarıyla yarın gerçekleştirecek "Karlıova Doğalgaz Meşale Yakma Töreni" için kente gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şatıroğlu'nun Valiliği ziyaret ettiğini belirtti.

        Usta, ziyaretleri için Şatıroğlu'na teşekkür etti.

        Ziyarette AK Parti Bingöl Milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Akif Günerigök de yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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