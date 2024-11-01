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        Bingöl'de arama kaydı bulunan 1'i hükümlü 3 kişi yakalandı

        Bingöl'de hırsızlık suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari 1 kişi ile bazı suçlardan arama kaydı bulunan 2 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 16:29 Güncelleme: 01.11.2024 - 16:42
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        Bingöl'de arama kaydı bulunan 1'i hükümlü 3 kişi yakalandı
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        Bingöl'de hırsızlık suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari 1 kişi ile bazı suçlardan arama kaydı bulunan 2 kişi yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Genç İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucu hırsızlık suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi ile "dolandırıcılık" ile "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" suçundan arama kaydı bulunan 2 kişi yakalandı.

        Operasyonlarda, 2 tabanca ve 22 fişek ele geçirildi.

        Hükümlü, işlemlerin ardından tutuklanarak Elazığ İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi.

        2 şüpheli hakkında ise Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda adli işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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