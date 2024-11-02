Bingöl'de 12 hafız için icazet töreni yapıldı

İlçe Müftüsü Eyüphan Toprak ise hafızları ve onları yetiştiren hocaları tebrik etti.

İl Müftüsü Celal Sürgeç de Kur'an-ı Kerim'i okumanın ibadet olduğunu belirterek, öğrencilere başarılar diledi.

Kaymakam Muhammed Çetin, programda yaptığı konuşmada, öğrencileri tebrik ederek, onlara eğitim hayatlarını sürdürmelerini tavsiye etti.

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