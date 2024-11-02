Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bingöl'de 12 hafız için icazet töreni yapıldı

        Bingöl'ün Solhan ilçesinde hafızlık eğitimini tamamlayan kız öğrenciler icazet merasimiyle belgesini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 15:03 Güncelleme: 02.11.2024 - 15:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl'de 12 hafız için icazet töreni yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bingöl'ün Solhan ilçesinde hafızlık eğitimini tamamlayan kız öğrenciler icazet merasimiyle belgesini aldı.

        İlçe Müftülüğüne bağlı 15 Temmuz Şehitler Kız Kuran Kursu'nda hafızlığını tamamlayan 12 kız öğrenci için Solhan Belediyesi Kültür Merkezinde icazet töreni düzenlendi.

        Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu.

        Kaymakam Muhammed Çetin, programda yaptığı konuşmada, öğrencileri tebrik ederek, onlara eğitim hayatlarını sürdürmelerini tavsiye etti.

        İl Müftüsü Celal Sürgeç de Kur'an-ı Kerim'i okumanın ibadet olduğunu belirterek, öğrencilere başarılar diledi.

        İlçe Müftüsü Eyüphan Toprak ise hafızları ve onları yetiştiren hocaları tebrik etti.

        Konuşmaların ardından öğrencilere belgeleri verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        6 yaşındaki Şirin Elmas'ı katleden caninin ilk ifadesi ortaya çıktı!
        6 yaşındaki Şirin Elmas'ı katleden caninin ilk ifadesi ortaya çıktı!
        Aran'dan faiz ve asgari ücret açıklaması
        Aran'dan faiz ve asgari ücret açıklaması
        "Mourinho'nun sonuna kadar yanındayız"
        "Mourinho'nun sonuna kadar yanındayız"
        Daha 19 yaşındaydı... Şarjdaki bisiklet bataryası ölümü oldu!
        Daha 19 yaşındaydı... Şarjdaki bisiklet bataryası ölümü oldu!
        Osimhen'den yönetime: Beni alın
        Osimhen'den yönetime: Beni alın
        Dizi oyuncusu hırsızlıktan yakalandı
        Dizi oyuncusu hırsızlıktan yakalandı
        İlaç kullanırken bu tükettiklerinize dikkat!
        İlaç kullanırken bu tükettiklerinize dikkat!
        Dini eğitim veren yurtta şiddet soruşturması!
        Dini eğitim veren yurtta şiddet soruşturması!
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Çağımızın yeni sorunu: FOMO
        Çağımızın yeni sorunu: FOMO
        Gabriel Sara'ya İspanyol kancası!
        Gabriel Sara'ya İspanyol kancası!
        Fıstık yiyip tetiğe basmıştı! Kanlı hesaplaşmanın nedenini anlattı!
        Fıstık yiyip tetiğe basmıştı! Kanlı hesaplaşmanın nedenini anlattı!
        Seçim yarışında ünlülerin payı
        Seçim yarışında ünlülerin payı
        Anne babalar dikkat! Tuna bebek 10 aylıktı! Büyük acı!
        Anne babalar dikkat! Tuna bebek 10 aylıktı! Büyük acı!
        Afetlerin yıkıcılığı 14 yılda 2.5 kat arttı!
        Afetlerin yıkıcılığı 14 yılda 2.5 kat arttı!
        Cannes’da kazanan en iyi 10 Amerikan filmi
        Cannes’da kazanan en iyi 10 Amerikan filmi
        2024 emeklisi ocakta zam alacak mı?
        2024 emeklisi ocakta zam alacak mı?
        Bu haftanın öne çıkanları
        Bu haftanın öne çıkanları
        S&P'den 1 yılda 2'nci not artırımı
        S&P'den 1 yılda 2'nci not artırımı
        Yaşlanan nüfus kanseri artırıyor! Her yıl 30 binden fazla kişi prostat kanseri tanısı alıyor
        Yaşlanan nüfus kanseri artırıyor! Her yıl 30 binden fazla kişi prostat kanseri tanısı alıyor

        Benzer Haberler

        Bingöl'de arama kaydı bulunan 1'i hükümlü 3 kişi yakalandı
        Bingöl'de arama kaydı bulunan 1'i hükümlü 3 kişi yakalandı
        İhtara uymayan motosiklet sürücüsü, takiple yakalandı
        İhtara uymayan motosiklet sürücüsü, takiple yakalandı
        Bingöl'de "dur" ihtarına uymayan motosikletli kovalamaca sonucu yakalandı
        Bingöl'de "dur" ihtarına uymayan motosikletli kovalamaca sonucu yakalandı
        Bingöl'de prefabrik evde çıkan yangın söndürüldü
        Bingöl'de prefabrik evde çıkan yangın söndürüldü
        Bingöl'de 9 yaşındaki Yiğit Eymen'in İstiklal Marşı hassasiyeti kamerada
        Bingöl'de 9 yaşındaki Yiğit Eymen'in İstiklal Marşı hassasiyeti kamerada
        Bingöllü şehit torununun İstiklal Marşı hassasiyeti
        Bingöllü şehit torununun İstiklal Marşı hassasiyeti