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        Bingöl'de 7 kilo 150 gram esrar ele geçirildi

        Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda 7 kilo 150 gram esrar ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 20:28 Güncelleme: 05.11.2024 - 20:35
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        Bingöl'de 7 kilo 150 gram esrar ele geçirildi
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        Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda 7 kilo 150 gram esrar ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasa dışı kenevir ekiminin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler bu kapsamda Genç kırsalında düzenlediği operasyonda dere yatağı içerisinde çalılıklar arasına gizlenmiş 7 kilo 150 gram esrar ele geçirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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