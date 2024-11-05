Bingöl'de 7 kilo 150 gram esrar ele geçirildi
Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda 7 kilo 150 gram esrar ele geçirildi.
Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda 7 kilo 150 gram esrar ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasa dışı kenevir ekiminin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler bu kapsamda Genç kırsalında düzenlediği operasyonda dere yatağı içerisinde çalılıklar arasına gizlenmiş 7 kilo 150 gram esrar ele geçirdi.
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