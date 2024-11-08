Bingöl'de 1 kilogram esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi

Bingöl'de düzenlenen operasyonda 1 kilo 18 gram esrar, av tüfeği ve 29 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile yasa dışı kenevir ekiminin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekiplerce 5-6 Kasım 2024 tarihleri arasında arananların yakalanması ve uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, 1 kilo 18 gram kubar esrar, av tüfeği, 15 fişek ve 29 uyuşturucu hap ele geçirildi.