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        Karlıova Kaymakamlığının logosu yenilendi

        Karlıova Kaymakamlığının logosu, ilçenin simgelerinin yer aldığı logoyla yenilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 11:56 Güncelleme: 12.11.2024 - 11:56
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        Karlıova Kaymakamlığının logosu yenilendi
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        Karlıova Kaymakamlığının logosu, ilçenin simgelerinin yer aldığı logoyla yenilendi.

        Kaymakamlığın sosyal medya hesabından, belirlenen yeni logo ile "Yeni logomuz hayırlı olsun." paylaşımı yapıldı.

        Kaymakamlığın yeni logosunda, tarihteki 16 Türk devletini temsilen 16 yıldızın yanı sıra 3250 rakımlı Bingöl Dağı Kale Tepesini, ilçenin ismine de atıf yapılan yılın 12 ayı yüksek rakımlı dağa ve tepelerde görülen kar, ilçede üretimi yapılan balı sembolize eden petek, ilçede geleneksel olarak düzenlenen Karlıova Toklular At Yarışları'nı temsil eden figürler yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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