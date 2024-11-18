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        Bingöl'de "kasten yaralama" suçundan 4 şüpheli tutuklandı

        Bingöl'ün Genç ilçesinde "kasten yaralama" suçundan gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 13:14 Güncelleme: 18.11.2024 - 13:25
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        Bingöl'de "kasten yaralama" suçundan 4 şüpheli tutuklandı
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        Bingöl'ün Genç ilçesinde "kasten yaralama" suçundan gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Genç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Ekipler, bu kapsamda "kasten yaralama" suçundan 4 şüpheliyi yakaladı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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